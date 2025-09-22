В Минздраве сообщили, что большинство родителей лечат детей самостоятельно

По данным Минздрава России, только 17% родителей обращаются к врачу, когда ребенок заболевает. Остальные предпочитают лечить детей самостоятельно, ориентируясь на советы из интернета, форумов или даже искусственного интеллекта.

Однако медики предупреждают, что подобная практика часто приводит к тяжелым последствиям. Неправильный диагноз и неподходящие препараты могут усугубить состояние ребенка и вызвать осложнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.