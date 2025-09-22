Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 16:30

Общество

В Минздраве сообщили, что большинство родителей лечат детей самостоятельно

В Минздраве сообщили, что большинство родителей лечат детей самостоятельно

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в Москве днем 23 сентября

"Специальный репортаж": секонд-хенд под видом нового

Похолодание и дожди ожидаются в Москве 23 сентября

"Доктор 24": врач рассказал, как вернуть концентрацию осенью

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в Москве вечером 22 сентября

Синоптик рассказал о причинах летней погоды в сентябре в Москве

"Новости дня": подросткам расскажут о приумножении сбережений на фестивале в Москве

Госпитальные школы по московской модели появятся в регионах России

Температура может приблизиться к 30 градусам в Москве 22 сентября

По данным Минздрава России, только 17% родителей обращаются к врачу, когда ребенок заболевает. Остальные предпочитают лечить детей самостоятельно, ориентируясь на советы из интернета, форумов или даже искусственного интеллекта.

Однако медики предупреждают, что подобная практика часто приводит к тяжелым последствиям. Неправильный диагноз и неподходящие препараты могут усугубить состояние ребенка и вызвать осложнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕлизавета Двирник

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика