22 сентября, 16:30Общество
В Минздраве сообщили, что большинство родителей лечат детей самостоятельно
По данным Минздрава России, только 17% родителей обращаются к врачу, когда ребенок заболевает. Остальные предпочитают лечить детей самостоятельно, ориентируясь на советы из интернета, форумов или даже искусственного интеллекта.
Однако медики предупреждают, что подобная практика часто приводит к тяжелым последствиям. Неправильный диагноз и неподходящие препараты могут усугубить состояние ребенка и вызвать осложнения.
