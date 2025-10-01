Врачи назвали один из самых полезных продуктов

Сало – один из самых полезных продуктов, заявили врачи. Его советуют есть каждый день, но не более 30 граммов. По словам врачей, только в этом случае оно не навредит организму, а поможет обрести энергию, укрепить иммунитет и восполнить запас витаминов A, E и D.

Этот ценный продукт лучше употреблять с тонким ломтиком ржаного хлеба и свежими овощами, поскольку так жир лучше усваивается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.