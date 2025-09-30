Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ. Именно 30 сентября в 2022 году президент, а также главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России.

Путин отметил трудности, с которыми сталкиваются жители освобожденных городов и поселков. Сейчас там необходимо приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто практически не занимался. Благодаря субъектам и федеральной поддержке уже построено и отремонтировано более 23 тысяч объектов.

