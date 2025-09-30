Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 06:15

Политика

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Путин назвал Кеосаяна выдающимся режиссером

Песков заявил, что подрыв "Северных потоков" был невозможен без ведома Байдена

Песков заявил, что Москва готова к диалогу, но Киев занял пассивную позицию

Песков заявил о готовности Москвы к диалогу по урегулированию украинского конфликта

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в декабре

Путин потребовал следить за планами США по расширению противоракетной обороны

Песков рассказал, что президент проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин обратился к гостям и участникам финала конкурса "Интервидение"

Владимир Путин высказался о возвращении Волгограду названия Сталинград

Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ. Именно 30 сентября в 2022 году президент, а также главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России.

Путин отметил трудности, с которыми сталкиваются жители освобожденных городов и поселков. Сейчас там необходимо приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто практически не занимался. Благодаря субъектам и федеральной поддержке уже построено и отремонтировано более 23 тысяч объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикарегионывидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика