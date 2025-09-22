Форма поиска по сайту

"Новости дня": слишком сложные темы могут убрать из школьной программы в России

Собянин: москвичи победили на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде

Собянин: в Хорошёвском районе появятся новая школа и детский сад

Госпитальные школы по московской модели появятся в регионах России

Искусственный интеллект подготовил более 33 тыс сценариев уроков для школ Москвы

В России предложили убрать из школьной программы слишком сложные темы

В российских колледжах появилась новая специальность по работе с ИИ

"Новости дня": первокурсников столичного медицинского колледжа посвятили в студенты

В российских колледжах появилась новая специальность по искусственному интеллекту

Собянин: школьники из Москвы завоевали медали на олимпиаде по экологии

В России обсуждается возможность исключить из школьной программы темы, которые перегружают учеников. По мнению авторов инициативы, до 30% учебного материала оказывается слишком сложным для детей.

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров отмечает, что в некоторых предметах встречаются темы, которые ранее изучались на первых курсах вузов. Часто учителя пропускают их, понимая, что нагрузка для школьников слишком высока.

