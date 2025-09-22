"Новости дня": слишком сложные темы могут убрать из школьной программы в России

В России обсуждается возможность исключить из школьной программы темы, которые перегружают учеников. По мнению авторов инициативы, до 30% учебного материала оказывается слишком сложным для детей.

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров отмечает, что в некоторых предметах встречаются темы, которые ранее изучались на первых курсах вузов. Часто учителя пропускают их, понимая, что нагрузка для школьников слишком высока.

