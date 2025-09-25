Уголовная ответственность грозит россиянам за рекомендацию лекарств в соцсетях

Уголовная ответственность будет грозить россиянам за рекомендацию лекарств в соцсетях. Это касается случаев, когда из-за таких советов причинен вред здоровью или наступила смерть по неосторожности.

По закону такая рекомендация приравнивается к незаконной фармацевтической деятельности. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет или принудительных работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.