25 сентября, 07:15

Общество

Уголовная ответственность грозит россиянам за рекомендацию лекарств в соцсетях

Уголовная ответственность грозит россиянам за рекомендацию лекарств в соцсетях

Уголовная ответственность будет грозить россиянам за рекомендацию лекарств в соцсетях. Это касается случаев, когда из-за таких советов причинен вред здоровью или наступила смерть по неосторожности.

По закону такая рекомендация приравнивается к незаконной фармацевтической деятельности. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет или принудительных работ.

