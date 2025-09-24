Похолодание до нуля градусов ожидается в Московском регионе в ближайшую ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшую ночь в некоторых районах Московского региона температура воздуха может опуститься до нуля градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ближайшей ночью температура в Москве будет находиться в диапазоне 2–4 градусов, по области ожидается понижение до нуля (градусов. – Прим. ред.). И днем в четверг – всего-навсего 9–11 градусов", – рассказал синоптик.

Он отметил, что такая температура соответствует скорее октябрьским значениям.

По словам Вильфанда, в пятницу, 26 сентября, будет преобладать переменная облачность. Температура днем немного повысится до 13–14 градусов тепла, что все равно на 1 градус ниже климатической нормы. Ночные заморозки сохранятся, прогнозируется от 1 до 5 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что холодная погода, соответствующая октябрю, сохранится в Московском регионе до конца недели. В субботу, 27 сентября, прогнозируется небольшой дождь. Без существенных осадков будет в воскресенье, 28 сентября.