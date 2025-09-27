Более 80% родителей в России предпочли лечить детей без обращения к врачам. По данным Минздрава, только 17% идут к специалистам при болезни ребенка.

Некоторые используют для консультаций искусственный интеллект, другие – советы с родительских форумов или поисковые системы. По словам врачей, онлайн-лечение допустимо только после очного осмотра ребенка специалистом.

