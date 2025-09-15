15 сентября, 20:00Общество
"Миллион вопросов": профориентолог рассказал, как не прогадать при выборе специальности
Можно ли определиться с будущей профессией еще в школе? Как не прогадать при выборе специальности? Существуют ли механизмы профориентации, которые помогут найти дело по душе? Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила профориентолог, основатель школы выбора профессий Ника Винокурова.
Читайте также
- "Миллион вопросов": профориентолог рассказала об ошибках при выборе сферы деятельности
- HR-эксперт рассказала, как грамотно обсудить зарплату на собеседовании