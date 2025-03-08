08 марта, 18:44Экономика
Прокуратура Казахстана заблокировала счета переехавшим россиянам
Фото: 123RF/champlifezy
Прокуратура Северо-Казахстанской области в рамках уголовного дела ввела ограничения по картсчетам казахстанского Kaspi банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное надзорное ведомство.
Ограничительные меры введены на срок до 10 суток. В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства. По результатам проверки ограничения будут сняты, уточнили в прокуратуре.
В субботу, 8 марта, казахстанские СМИ сообщили, что в чате "Арест счетов" россияне, проживающие на севере республики, рассказали о блокировке своих карточных счетов. Отмечается, что ограничения затронули около двух тысяч человек, включая как граждан РФ, так и Казахстана. Пользователи предположили, что уголовное дело может быть связано с дропперами и нелегальными операциями с криптовалютой.
Между тем российский Центробанк планирует изменить работу банков в сфере "антиотмывочного" законодательства. В контур мониторинга могут подпасть операции клиентов с цифровым рублем. Финансовые организации должны будут выявлять транзакции, которые могут проводиться для легализации доходов, полученных преступным путем, или спонсирования терроризма. Для этих целей будет разработана специальная программа.
Следователям хотят разрешить блокировать банковские счета россиян