Прокуратура Казахстана заблокировала счета переехавшим россиянам

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Прокуратура Северо-Казахстанской области в рамках уголовного дела ввела ограничения по картсчетам казахстанского Kaspi банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

Ограничительные меры введены на срок до 10 суток. В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства. По результатам проверки ограничения будут сняты, уточнили в прокуратуре.

В субботу, 8 марта, казахстанские СМИ сообщили, что в чате "Арест счетов" россияне, проживающие на севере республики, рассказали о блокировке своих карточных счетов. Отмечается, что ограничения затронули около двух тысяч человек, включая как граждан РФ, так и Казахстана. Пользователи предположили, что уголовное дело может быть связано с дропперами и нелегальными операциями с криптовалютой.

Между тем российский Центробанк планирует изменить работу банков в сфере "антиотмывочного" законодательства. В контур мониторинга могут подпасть операции клиентов с цифровым рублем. Финансовые организации должны будут выявлять транзакции, которые могут проводиться для легализации доходов, полученных преступным путем, или спонсирования терроризма. Для этих целей будет разработана специальная программа.