Cредний возраст рожающих первенца москвичек увеличился до 29 лет
Москвички рожают первого ребенка в среднем в 29 лет, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.
"К сожалению (средний возраст. – Прим. ред.), продолжает увеличиваться", – рассказала она.
Заммэра подчеркнула, что это один из самых заметных мировых демографических трендов. В связи с этим цель столичных властей – помочь каждой жительнице города, которая хочет стать матерью в обозримом будущем.
Ракова обратила внимание, что современные молодые женщины, особенно в Москве, сначала стремятся получить образование, самореализоваться, всесторонне развиться и построить успешную карьеру, откладывая материнство на поздний срок.
"Но "потом" могут возникнуть трудности с выполнением этого шага", – уверена она.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила использовать опыт Москвы для создания в регионах консультаций, где мужчины могли бы проверить состояние репродуктивного здоровья. Она уточнила, что уровень бесплодия растет, а своевременная врачебная помощь может помочь спасти семьи.