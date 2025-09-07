Форма поиска по сайту

07 сентября, 10:00

В мире

В Японии 23-летний студент стал встречаться с 83-летней бабушкой одногруппницы

В Японии студент живет с бабушкой своей одногруппницы. Разница в возрасте составляет 60 лет, но это их не смущает.

Они снимают милые ролики и не стесняются своих чувств. История любви с первого взгляда началась, когда молодой парень Кофу зашел в гости к девушке, с которой учится в университете. В дверях его встретила бабушка Айко, в которую он влюбился.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

за рубежомвидеоДмитрий КозачинскийАнгелина Жукова

