В Японии 23-летний студент стал встречаться с 83-летней бабушкой одногруппницы

В Японии студент живет с бабушкой своей одногруппницы. Разница в возрасте составляет 60 лет, но это их не смущает.

Они снимают милые ролики и не стесняются своих чувств. История любви с первого взгляда началась, когда молодой парень Кофу зашел в гости к девушке, с которой учится в университете. В дверях его встретила бабушка Айко, в которую он влюбился.

