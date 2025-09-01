01 сентября, 07:45Общество
Эксперты назвали октябрь наиболее выгодным месяцем для отпуска
Наиболее выгодным месяцем для ухода в отпуск в этом году является октябрь. В нем 23 рабочих дня, рассказали эксперты. При этом невыгодным для отпуска считается ноябрь, так как там всего 19 рабочих дней.
Подобные расчеты основаны на том, что, чем больше рабочих дней в месяце, тем больше работнику заплатят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
