Эксперты назвали октябрь наиболее выгодным месяцем для отпуска

Наиболее выгодным месяцем для ухода в отпуск в этом году является октябрь. В нем 23 рабочих дня, рассказали эксперты. При этом невыгодным для отпуска считается ноябрь, так как там всего 19 рабочих дней.

Подобные расчеты основаны на том, что, чем больше рабочих дней в месяце, тем больше работнику заплатят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.