В России вступили в силу новые правила работы гостиниц, хостелов, кемпингов и баз отдыха. Теперь турист может полностью вернуть предоплату при отмене бронирования до дня заезда.

Расширились и права пассажиров самолетов. Теперь можно сдать даже невозвратный билет, если рейс задержали хотя бы на полчаса. Помимо этого, родителям с детьми до 12-ти лет должны предоставить соседние места.

