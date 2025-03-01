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Новости

01 марта, 09:30

Общество

Бесплатные карьерные тренинги организовали для жителей столицы на марафоне "Хочу работать"

Бесплатные карьерные тренинги организовали для жителей столицы на марафоне "Хочу работать"

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Москвичи могут научиться успешно проходить собеседования и эффектно представлять свои сильные стороны. Этому их обучат на бесплатных тренингах марафона "Хочу работать", который стартует 17 марта.

Специалисты расскажут, как выделиться среди конкурентов и повысить навыки самопрезентации. Вдобавок к этому, эксперты проведут тренинги и для будущих предпринимателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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