Московские школы начнут готовить будущих психологов в предпрофессиональных классах

В московских предпрофессиональных классах начнут готовить будущих психологов широкого профиля. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Решение принято в рамках партнерства с психологическими факультетами МГУ имени Ломоносова и Сеченовского университета.

За два года обучения школьники познакомятся с клинической и бизнес-психологией, логопедией и дефектологией. Учащиеся будут на углубленном уровне изучать биологию, социальную психологию, общую физиологию и основы нейронаук, а также вести проектно-исследовательскую работу на базе вузов-партнеров.

