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29 марта, 22:30

Общество

В Москве проходит круглый стол "Учитель истории – главный посол исторической правды"

В Москве проходит круглый стол "Учитель истории – главный посол исторической правды"

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В Москве стартовал круглый стол "Учитель истории – главный посол исторической правды". Его проводят для педагогов в рамках патриотического движения "Победа 9/45" и Евразийской каникулярной школы "Историческая правда".

Главные цели – укрепление международного сотрудничества, обмен опытом в образовательной сфере, а также защита правды о борьбе с фашизмом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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