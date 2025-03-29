В Москве проходит круглый стол "Учитель истории – главный посол исторической правды"

В Москве стартовал круглый стол "Учитель истории – главный посол исторической правды". Его проводят для педагогов в рамках патриотического движения "Победа 9/45" и Евразийской каникулярной школы "Историческая правда".

Главные цели – укрепление международного сотрудничества, обмен опытом в образовательной сфере, а также защита правды о борьбе с фашизмом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.