Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 11:00

Общество

Почти 5,5 тыс школьников Москвы стали победителями и призерами научных конференций

Почти 5,5 тыс школьников Москвы стали победителями и призерами научных конференций

В школах могут появиться автоматы со здоровой едой

Россиянам рассказали, кто сможет рассчитывать на льготный образовательный кредит

Детей с двойками по поведению могут начать исключать из школ в России

Новости регионов: пляжи Анапы заполнили отдыхающие, несмотря на запрет Роспотребнадзора

Обществознание исчезнет из школьных учебных планов 6-х и 7-х классов с этого учебного года

"Мой район. Новости": выпускников подготовили к экзаменам на Воробьевых горах

Колледжи Москвы проведут дни открытых дверей перед началом приемной кампании

В России составят рейтинг вузов и колледжей по трудоустройству выпускников

Новости мира: Трамп сообщил о намерении запретить иностранным студентам учебу в США

Почти 5,5 тысячи московских школьников стали победителями и призерами научных конференций. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ученики инженерных и IT-классов на конференции "Инженеры будущего" представили орбитальный дрон для детальной фотосъемки космических объектов, робота-библиотекаря, который помогает подобрать книгу, нейросеть для предсказания кибератак и прототип поезда на магнитной подушке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика