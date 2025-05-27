Почти 5,5 тыс школьников Москвы стали победителями и призерами научных конференций

Почти 5,5 тысячи московских школьников стали победителями и призерами научных конференций. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ученики инженерных и IT-классов на конференции "Инженеры будущего" представили орбитальный дрон для детальной фотосъемки космических объектов, робота-библиотекаря, который помогает подобрать книгу, нейросеть для предсказания кибератак и прототип поезда на магнитной подушке.

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