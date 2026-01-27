Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 07:45

Общество

Совет по правам человека предложил отчислять школьных хулиганов

Совет по правам человека предложил отчислять школьных хулиганов

Госдума рассмотрит возможность отмены сложных домашних заданий для школьников

Сергей Собянин рассказал о реконструкции здания школы № 218

Сергей Собянин рассказал о реконструкции здания школы № 218

В Госдуму внесли законопроект о сдерживании роста цен на платное обучение

Почти 5 тысяч квалифицированных преподавателей и мастеров работают в колледжах Москвы

Собянин рассказал об открытии 120 новых и реконструированных школ в 2026 году

90% выпускников предпрофессиональных классов Москвы будут поступать в ведущие вузы страны

Рособрнадзор предложил запретить распространение материалов ЕГЭ и ОГЭ

Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

В Совете по правам человека предложили радикальный метод борьбы со школьными хулиганами – их отчисление. Там считают, что педагоги не должны терпеть хамство и сорванные занятия.

Если ученик систематически получает двойки по поведению и не делает выводов, ему нужно указать на дверь. Эта мера, как полагают, станет реальной защитой для учителей и поможет вернуть порядок в классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика