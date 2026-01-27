Совет по правам человека предложил отчислять школьных хулиганов

В Совете по правам человека предложили радикальный метод борьбы со школьными хулиганами – их отчисление. Там считают, что педагоги не должны терпеть хамство и сорванные занятия.

Если ученик систематически получает двойки по поведению и не делает выводов, ему нужно указать на дверь. Эта мера, как полагают, станет реальной защитой для учителей и поможет вернуть порядок в классы.

