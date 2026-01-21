Форма поиска по сайту

21 января, 22:45

Город

Почти 90% учебных планов колледжей Москвы переработали под нужды актуального рынка

Почти 90% учебных планов колледжей Москвы переработали под нужды актуального рынка

Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году

"Новости дня": оценки за поведение появятся в российских школах

В России появится новый единый учебник по географии для школьников

Оценки по поведению введут в школах России

Стало известно, что около 70% студентов совмещают учебу с работой

Московские школьники начнут получать оценки за поведение

Минпросвещения разрешило школам вводить оценки за поведение

"Новости дня": в районе Богородское построили новую современную школу на 600 мест

"Новости дня": новую школу на 600 мест построили в Богородском

Почти 90% учебных планов московских колледжей переработали под нужды актуального рынка. Теперь студенты получают больше практических знаний, которые сразу же можно применить на стажировке или первой работе.

Среди партнеров столичных колледжей – около 4 тысяч компаний, в том числе и ведущие корпорации города. Две трети студентов получают предложение о сотрудничестве еще во время обучения, а после колледжа находят работу 95% выпускников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образование

