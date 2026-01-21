Почти 90% учебных планов колледжей Москвы переработали под нужды актуального рынка

Почти 90% учебных планов московских колледжей переработали под нужды актуального рынка. Теперь студенты получают больше практических знаний, которые сразу же можно применить на стажировке или первой работе.

Среди партнеров столичных колледжей – около 4 тысяч компаний, в том числе и ведущие корпорации города. Две трети студентов получают предложение о сотрудничестве еще во время обучения, а после колледжа находят работу 95% выпускников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.