Столичные педагоги разработали учебники по математике углубленного уровня

Московские педагоги разработали новые учебники по математике углубленного уровня. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.

В Москве пять лет реализуется городской проект "Математическая вертикаль". Его цель – комплексная подготовка школьников 7–9-х классов по математике и смежным областям. Именно на основе материалов проекта разработали новые учебники по математике углубленного уровня. Использовать их начнут уже в следующем учебном году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



