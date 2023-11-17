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17 ноября, 12:00

Общество

Столичные педагоги разработали учебники по математике углубленного уровня

Столичные педагоги разработали учебники по математике углубленного уровня

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Московские педагоги разработали новые учебники по математике углубленного уровня. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.

В Москве пять лет реализуется городской проект "Математическая вертикаль". Его цель – комплексная подготовка школьников 7–9-х классов по математике и смежным областям. Именно на основе материалов проекта разработали новые учебники по математике углубленного уровня. Использовать их начнут уже в следующем учебном году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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