Фестиваль колледжей помог школьникам узнать о профессиях будущего – Собянин

Фестиваль колледжей прошел в столице. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что фестиваль организовали, чтобы помочь школьникам познакомиться с миром профессий будущего. За неделю состоялось свыше 160 мероприятий по более чем 150 профессиям, которые посетили почти 18 тысяч старшеклассников и их родителей.

Собянин рассказал, что спрос на специалистов со средним профессиональным образованием растет. Особенно они востребованы в промышленности, строительстве, на транспорте, в сфере услуг, а также информационных технологий.

В ближайшие годы город реализует комплекс мер по модернизации системы подготовки профессиональных кадров. Кроме того, в планах радикально обновить материально-техническую базу колледжей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.