Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы подготовились к работе зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы обзавелись паспортами, которые свидетельствуют о готовности к зиме. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

До этого подобные документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса – ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", уточнил он. Вместе с тем паспорта предоставили ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз".

Подобные документы подтверждают то, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы Москвы полностью готовы к работе в зимний период, отметил вице-мэр.

"Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы и бесперебойную подачу других ресурсов, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", – поделился Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что подготовительные мероприятия к отопительному сезону проводились с мая по сентябрь. В общей сложности власти подготовили свыше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября.

Ранее стало известно, что городские службы Москвы начали повышать температуру отопления на фоне предстоящих холодов. По словам Бирюкова, корректировку показателей в столице планируют ввести заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

Столичные энергосистемы перевели на зимний режим работы