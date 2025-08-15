Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 07:45

Общество

Более 1 600 кружков запустит Московский дворец пионеров в новом учебном году

В Московском дворе пионеров стартовала запись на новый учебный год. В этом году школьникам будут доступны более 1 600 кружков: от первых шагов в электронике и конструировании – до освоения робототехники, финансовой грамотности и обучения игре на музыкальных инструментах.

По словам директора дворца Елены Мельвиль, программы ежегодно обновляются, добавляются актуальные темы. Особое внимание уделяется здоровому образу жизни и практическому применению знаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

