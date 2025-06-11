В Раменках откроется новый инновационный учебный корпус

В Раменках завершается подготовка к открытию нового учебного корпуса. Школа рассчитана на 425 мест, здание поделено на 2 блока – дошкольный и школьный. Пространство трансформируется: стены можно складывать, подоконники – использовать как сиденья. Установлены лаборатории, IT-полигон, медиатека и площадки для занятий спортом. Учебный процесс стартует 1 сентября.

В районе Внуково началось строительство образовательного комплекса на 1 275 школьников и 350 дошкольников. Его площадь составит около 30 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируют в 2027 году. Проект предусматривает современные инженерные решения и витражи во всю высоту здания. Комплекс станет частью нового жилого квартала.

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