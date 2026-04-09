09 апреля, 15:40События
Представители 30 стран примут участие в 60-й Международной Менделеевской олимпиаде
С 15 по 23 апреля в МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет 60-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. В Москву для участия в одном из самых авторитетных интеллектуальных первенств в мире съедутся школьники из 30 стран.
Какова география олимпиады в этом году и кто будет представлять Россию? Какие возможности открываются перед ее победителями? Какую роль подобные мероприятия играют в популяризации естественных наук? С какими вызовами сталкиваются сегодня молодые ученые-химики?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- начальник отдела популяризации науки и технологий министерства науки и высшего образования РФ Павел Сиротов;
- первый заместитель генерального директора Фонда Мельниченко Кирилл Мельников;
- председатель совета молодых ученых химического факультета МГУ, член жюри Международной Менделеевской олимпиады Максим Лиханов;
- студент 1 курса химического факультета, победитель ММО-59 в Бразилии Виктор Демидов.