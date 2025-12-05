Количество IT-кружков в Москве выросло более чем в 3,5 раза

Количество IT-кружков для детей в Москве выросло более чем в 3,5 раза. Сейчас в столице работают более 5 тысяч таких кружков, где занимаются почти 87 тысяч ребят. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Юные москвичи на занятиях осваивают современные цифровые технологии, включая создание мобильных приложений и компьютерную инженерию. Полученные знания и опыт позволяют школьникам лучше подготовиться к вступительным экзаменам в профильные вузы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.