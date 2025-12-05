Форма поиска по сайту

05 декабря, 12:45

Общество

Количество IT-кружков в Москве выросло более чем в 3,5 раза

Старшеклассники в России будут обучаться по новому стандарту с 1 сентября 2027 года

"Новости дня": ГД приняла закон о бесплатном получении новой профессии для участников СВО

Сергей Собянин: ИТ-классы в школах Москвы находятся на пике популярности

Студентов вузов могут обязать указывать использование ИИ в дипломе

Российские школьники завоевали 9 медалей на международной олимпиаде в "Сириусе"

Сергей Собянин рассказал об успехах москвичей на естественно-научной олимпиаде

"Деньги 24": изменения в финансовой и экономической сфере вступили в силу в РФ с 1 декабря

"Новости дня": школу № 1501 обновили в Тверском районе Москвы

"Новости дня": новый образовательный комплекс открыли в районе Раменки

Количество IT-кружков для детей в Москве выросло более чем в 3,5 раза. Сейчас в столице работают более 5 тысяч таких кружков, где занимаются почти 87 тысяч ребят. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Юные москвичи на занятиях осваивают современные цифровые технологии, включая создание мобильных приложений и компьютерную инженерию. Полученные знания и опыт позволяют школьникам лучше подготовиться к вступительным экзаменам в профильные вузы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

