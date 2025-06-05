Новости Москвы: ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам стартовали в столице

В Москве стартовала сдача ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. В городе открыты 177 пунктов проведения экзамена. За парты сели 32 тысячи человек. Большинство тех, кто сдает иностранный язык, выбрали английский. Следующими по востребованности стали испанский и французский.

Биология – предмет по выбору для 10,5 тысячи выпускников, географию сдают около 2 тысяч человек. Результаты всех трех экзаменов будут известны в конце июня.

Следующая неделя в России будет состоять всего из трех рабочих дней. Так вышло из-за того, что в четверг, 12 июня будет праздноваться День России, а за счет переноса праздничного дня с 8 марта дополнительной датой отдыха назначена пятница, 13 июня.

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