Репетитор на базе ИИ появился в "Московской электронной школе"

В "Московской электронной школе" появился репетитор, который работает на базе искусственного интеллекта. Он поможет выпускникам подготовиться к единому государственному экзамену по математике и информатике.

ИИ-репетитор рассказывает теорию, помогает разобраться в логике заданий и пошагово объясняет ученику, как решать задачи. На образовательной платформе доступен интерактивный тренажер на каждое задание ЕГЭ.

