Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 07:45

Технологии

Репетитор на базе ИИ появился в "Московской электронной школе"

Репетитор на базе ИИ появился в "Московской электронной школе"

Девятиклассники в России начнут сдавать устный экзамен по истории

Ученики 9-х классов в РФ будут сдавать устный экзамен по истории в следующем учебном году

Заммэра Ракова рассказала об итогах чемпионата "Московские профессионалы"

Минпросвещения России предложило начать применять ИИ на уроках информатики

Новый сезон дней открытых дверей стартовал в колледжах Москвы

Лыжные эстафеты и дуэль на льдине подготовили для москвичей ко Дню Арктики

Новости социального блока Москвы

"Новости дня": школьники могут посетить дни открытых дверей в столичных колледжах

Роботов-спасателей и умные протезы представят московские школьники на конференциях

В "Московской электронной школе" появился репетитор, который работает на базе искусственного интеллекта. Он поможет выпускникам подготовиться к единому государственному экзамену по математике и информатике.

ИИ-репетитор рассказывает теорию, помогает разобраться в логике заданий и пошагово объясняет ученику, как решать задачи. На образовательной платформе доступен интерактивный тренажер на каждое задание ЕГЭ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиетехнологиигородвидеоДарья ЕрмаковаМитя Козачинский

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика