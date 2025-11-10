Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 ноября

В ночь на среду, 12 ноября, Землю может накрыть магнитная буря. К планете движутся два мощных выброса солнечной плазмы. Ученые не исключают сильных возмущений магнитосферы.

Теплая погода в Москве сохранится недолго. Уже на этой неделе столбики термометров опустятся ниже нуля. К выходным, 15–16 ноября, синоптики обещают заморозки и первый снег.

В Москве открыли современные здания ОВД. Событие приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Новые отделы построили по программе "Безопасный город".

