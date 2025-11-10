Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 21:00

Наука

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 ноября

Южнокорейские астрономы предположили "схлопывание" Вселенной

Мощная вспышка на Солнце уничтожила гигантский протуберанец

"Новости дня": российские ученые создали первый в мире экспресс-тест на гепатит С

Новости мира: США опровергли заявление Венгрии о снятии санкций на энергоносители РФ

Мощный геомагнитный шторм прошел в ночь на 8 ноября

Новости регионов: в небе над Камчаткой запечатлели редкое астрономическое явление

"Новости дня": российские ученые создали экспресс-тест на определение гепатита С

Самая мощная за год магнитная буря началась на Земле

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 7 ноября

В ночь на среду, 12 ноября, Землю может накрыть магнитная буря. К планете движутся два мощных выброса солнечной плазмы. Ученые не исключают сильных возмущений магнитосферы.

Теплая погода в Москве сохранится недолго. Уже на этой неделе столбики термометров опустятся ниже нуля. К выходным, 15–16 ноября, синоптики обещают заморозки и первый снег.

В Москве открыли современные здания ОВД. Событие приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Новые отделы построили по программе "Безопасный город".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукаобществопогодагородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика