Новости регионов: в небе над Камчаткой запечатлели редкое астрономическое явление

В небе над Камчаткой запечатлели редкое астрономическое явление – пролет яркого метеора. Уникальные кадры получила камера, установленная на перевале. Такой же огненный шар в ночном небе удалось снять и бортпроводнице прямо из окна иллюминатора.

Следственный комитет назвал две версии крушения вертолета Ка-226 в Дагестане. 7 ноября воздушное судно с людьми на борту осуществляло рейс из Кизляра к базе отдыха "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе. Крушение произошло недалеко от берега Каспийского моря. В результате четыре человека погибли, трое доставлены в больницу и находятся в реанимации.



Крупный пожар произошел в Хабаровске. Там загорелась двухэтажная авторазборка на улице Иркутской. Огонь охватил тысячу квадратных метров здания из сэндвич-панелей.

