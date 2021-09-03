Ракета "Альфа" взорвалась вскоре посте старта в США

Новая американская ракета-носитель "Альфа" взорвалась через 2 минуты после старта. Она уже достигла сверхзвуковой скорости, когда внезапно аппарат закрутило в воздухе, а затем в небе раздался взрыв.

"Альфа" должна была доставить 93-килограммовый груз на низкую околоземную орбиту. Компания, сделавшая эту ракету, принадлежит украинскому бизнесмену Максиму Полякову. Ее головной офис находится в Техасе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.