Сергей Собянин рассказал о сурдологическом центре больницы имени Свержевского

В Москве на территории Института имени Л. И. Свержевского открылся уникальный сурдологический центр для взрослых и детей. Как отметил Сергей Собянин, современное оборудование позволило перейти от лечения, занимавшего недели, к малотравматичным процедурам длительностью несколько часов.

Впервые детское и взрослое отделения объединены в одном здании, а их общая площадь увеличилась в 3 раза. Как отметил директор института Андрей Крюков, количество кабинетов возросло на 40%, что позволит проводить до 310 тысяч исследований в год.

