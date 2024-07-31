Собянин: выставочные залы Москвы делают искусство доступным для каждого

Более 2,5 тысячи выставок прошло за 11 лет на площадках объединения "Выставочные залы Москвы". Об этом рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин.



В объединение входят 23 галереи в девяти округах города и одна открытая в виртуальной реальности. Выставочные залы Москвы работают со всеми жанрами и видами традиционного и современного искусства и готовы поддержать начинающих молодых художников. Ежегодно мероприятия объединения посещают более 270 тысяч человек.

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