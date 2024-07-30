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30 июля, 20:00

Общество

Возможности высшего образования для бойцов СВО обсудили в столице

Возможности высшего образования для бойцов СВО обсудили в столице

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Возможности высшего образования для бойцов спецоперации обсудили 30 июля в Институте открытого образования Финансового университета. Там предлагают дать военнослужащим возможность обучения, в том числе с помощью дистанционных технологий и с персональным графиком.

Университет поддерживает военных не только в вопросах обучения. Сотрудники помогают находящимся на линии фронта в процессах реабилитации, а также не оставляют без внимания их детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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