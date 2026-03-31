Сергей Собянин рассказал, какие культурные центры обновят в Москве

Реставрация культурных центров "ЗИЛ" и "Авангард" завершится в Москве до конца года. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По его словам, в прошлом году в Москве обновили 20 помещений культурных центров и 17 библиотек. После комплексной реконструкции открылся культурный центр "Москвич" у станции метро "Текстильщики".

Также в парках города появились лесные библиотеки: пространства для чтения, работы, концертов, мастер-классов и лекций с электронным каталогом по QR-коду.

