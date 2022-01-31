Собянин: создание Московского скоростного диаметра – новая транспортная реальность города

16:45
Проехать Москву с Юга до Севера скоро можно будет по новой дороге. Она соединит сразу несколько магистралей. Об объединении двух хорд в своем блоге написал мэр Москвы.
Сергей Собянин назвал создание Московского скоростного диаметра новой транспортной реальностью. Это будет радиальная магистраль длинной 68 километров. Она соединит девять вылетных шоссе, ТТК, МКАД, дорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и федеральные трассы.
Ее первая часть – Северо-Восточная хорда готова более чем на 80%. В пределах МКАД нужно достроить восемь километров дорог между связкой СВХ с Северо-Западной хордой в районе Сигнального проезда и Дмитровским шоссе. А в декабре открыли движение по эстакаде на соседнем участке. Она соединила Отрадное и Свиблово.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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