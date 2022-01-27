Работу поликлиник в Москве перестроили из-за "Омикрона": теперь там будет график семь на семь, с восьми до восьми.

Особое внимание уделяют людям с симптомами ОРВИ, они же могут оказаться признаками штамма. Тесты будут делать на входе. ПЦР для пациентов с симптомами и экспресс-тест для всех остальных.

Чтобы попасть в поликлинику, запись не нужна, а больничные для пациентов с ОРВИ или коронавирусом будут закрывать без посещения медучреждения. Консультируют больных также и по телефону.

Из нововведений – срок самоизоляции для общавшихся с коронавирусными больными сократили вдвое – с двух недель до одной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.