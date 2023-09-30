Девять новостроек, возведенных по программе реновации в ТиНАО, готовы к заселению

Девять новостроек, возведенных по программе реновации в Троицком и Новомосковском округах Москвы, готовы к заселению. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

Таким образом, первый этап программы в ТиНАО полностью завершен. Однако строительство продолжается. В работе еще девять многоэтажек. Всего же в 10 населенных пунктах ТиНАО в программу реновации вошли 249 зданий.

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