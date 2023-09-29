Движение в районе Красной площади перекрыли из-за проведения концерта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение перекрыли на трех улицах в районе Красной площади из-за запланированного концерта. Это следует из сообщения в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, до 21:00 пятницы проехать нельзя будет по Ильинке от Новой площади до Красной площади, по Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также в проезде от Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

Как сообщает ТАСС, 29 сентября на Красной площади должен состояться концерт по случаю годовщины вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Ранее сообщалось, что 30 сентября и 1 октября движение ограничат на некоторых улицах в столичных Раменках. Это связано с проведением полумарафона "Моя столица".



Движение в центре Москвы перекроют 29 сентября из-за проведения концерта