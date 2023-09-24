Движение на МКАД в районе улицы Верхние Поля ограничат с 1 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Одна полоса дороги будет перекрыта на ряде участков МКАД в районе съезда на улице Верхние Поля, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения будут действовать до 1 апреля 2024 года на ряде участков 13-го, 14-го и 15-го километра МКАД. Также будет закрыт съезд с внешней стороны МКАД на улице Верхние Поля (в центр). Это связано с проведением строительных мероприятий.

Кроме того, в этот период на внешней стороне МКАД от 18-го до 13-го километра и на внутренней стороне от 13-го до 18-го километра машины будут поэтапно занимать одну полосу. На улице Верхние Поля от дома 56, строения 1 до дома 5 по 1-му Покровскому проезду в обоих направлениях перекроют по одной полосе. В Дептрансе уточнили, что движение сохранится по двум полосам в каждом направлении.

На МКАД от владения 30 по 14-му километру до владения 1 по 1-му Покровскому проезду перекроют четыре полосы. Движение сохранят по пяти-шести полосам за счет переразметки проезжей части.

Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Белорусского направления МЖД изменится с 23 сентября из-за начала реконструкции остановки Тестовская МЦД-1. Технологическое окно назначено с 03:00 23 сентября до 03:00 9 декабря.

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