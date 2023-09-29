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29 сентября, 11:30

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Павильоны "Здоровая Москва" завершат работу 30 сентября

Павильоны "Здоровая Москва" завершат работу 30 сентября

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Павильоны "Здоровая Москва" заканчивают свою работу. В этом году комфортные погодные условия позволили проводить обследования и в первый месяц осени.

Но с 1 октября из-за перепадов температур павильоны закроются. В дальнейшем проверить организм для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы и других можно будет в городских поликлиниках.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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