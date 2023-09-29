29 сентября, 10:25Город
Павильоны "Здоровая Москва" завершат работу 30 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Парвковые павильоны "Здоровая Москва" 30 сентября завершают работу в текущем сезоне, вновь они откроются уже в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.
Отмечается, что это обусловлено снижением среднесуточной температуры в городе. С 1 октября комплексное обследование организма будут проводить в поликлиниках.
"Проверить свое здоровье в павильонах "Здоровая Москва" <...> еще можно успеть. <...> Последним днем работы павильонов "Здоровая Москва" в этом сезоне будет 30 сентября", – говорится в сообщении.
Для прохождения обследования не требуется предварительная запись – прийти можно в любое время работы павильонов. С собой понадобится иметь паспорт и полис ОМС.
Всего в павильонах проводят больше 11 исследований, направленных на выявление в том числе рисков сахарного диабета, сердечно-сосудистых проблем, заболеваний дыхательной системы.
Ранее сообщалось, что за этот сезон в павильонах "Здоровая Москва" провели больше 3,1 миллиона обследований, в том числе почти миллион лабораторных анализов.
Павильоны "Здоровая Москва" продолжат работу в сентябре
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