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Новости

29 сентября, 16:30

Экономика

Собянин: в Москве построят крупнейший в РФ центр техобслуживания электробусов

Собянин: в Москве построят крупнейший в РФ центр техобслуживания электробусов

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В Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта – Собянин

Крупнейший в России завод по производству батарей для электротранспорта будет располагаться в Москве. Он появится на территории Красной Пахры. О начале строительства объявил Сергей Собянин.

Москва, "Росатом" и "КамАЗ" подписали соглашение о сотрудничестве по развитию кластера электромобилестроения. Именно в Красной Пахре находится крупнейший в Европе электробусный парк.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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