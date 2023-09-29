Собянин: в Москве построят крупнейший в РФ центр техобслуживания электробусов

Крупнейший в России завод по производству батарей для электротранспорта будет располагаться в Москве. Он появится на территории Красной Пахры. О начале строительства объявил Сергей Собянин.

Москва, "Росатом" и "КамАЗ" подписали соглашение о сотрудничестве по развитию кластера электромобилестроения. Именно в Красной Пахре находится крупнейший в Европе электробусный парк.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.