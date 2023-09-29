Собянин рассказал о создании в Москве уникальной инновационной экосистемы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для поддержки изобретателей в столице создана уникальная экосистема, которая состоит из Московского инновационного кластера и сети технопарков. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр.

"Чтобы поддержать московских изобретателей, мы создали инновационную экосистему столицы. В нее входят кластер i.moscow и 54 технопарка", – написал мэр.

Что касается технопарков, то в них для инновационных предприятий создана усовершенствованная инфраструктура, которая включает в себя центры прототипирования, коворкинги и прочие объекты.

Тем временем кластер i.moscow состоит из нескольких сервисов, направленных на развитие и запуск новых идей. Так, например, проект "Академия Инноваторов" позволяет доработать технологии вместе с опытными наставниками, а "Фабрика прототипов" позволяет искать партнеров для изготовления различных изделий.

Кроме того, на базе 233 организаций города реализуется программа тестирования инноваций. С ее помощью компании могут оценить потенциал своего продукта и получить обратную связь по его использованию.

"Еще один инструмент внедрения передовых разработок – городские технологические конкурсы в разных сферах. Они дают возможность "познакомить" перспективные российские стартапы и бизнес", – добавил градоначальник.

Говоря о поддержке инноваций, Собянин затронул еще один проект – "Фабрику дизайна 2.0". Его реализует Агентство креативных индустрий. Проект призван обеспечить взаимодействие дизайнеров и отечественных предприятий.

Ранее сообщалось, что высокотехнологичные отрасли московской экономики с января по июль текущего года демонстрировали уверенный рост. Так, выручка предприятий в сфере производства автотранспорта увеличилась на 87%, производителей компьютеров – на 43%, а IT-компаний – на 38%.



Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера