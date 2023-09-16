Бизнес предложил столичным ведомствам более 800 актуальных решений с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские ведомства сформировали более 50 актуальных запросов на поиск инновационных продуктов РФ на платформе "Карта инновационных решений" в разделе "Городские запросы" с начала года. Столичные предприниматели предложили свыше 800 решений, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего за первое полугодие было заключено более 30 сделок на сумму свыше 120 миллионов рублей.

"Чтобы усилить взаимодействие столичных властей с технологическим бизнесом, в 2021 году мы запустили сервис "Городские запросы". За время работы проекта сформировано уже более 250 городских запросов от 50 столичных ведомств. Под них подобрали 2 800 решений в разных сферах – от медицинских сервисов до строительных технологий", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Депздрав приобрел в этом году для центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины российскую разработку для тренировки мышц методом бионической обратной связи "Биокинект". Устройство состоит из датчиков оценки движений, которые фиксируются на различных частях тела пациента, и регистрируют биоэлектрический сигнал от мышц. Благодаря ему пациент может увидеть, что мышца продолжает работать.

Благодаря российским разработчикам из Челябинска в школе № 109 появилась интерактивная песочница "Алмаз" для всестороннего развития учащихся, расширения творческого потенциала и кругозора детей.

Самым активным пользователем сервиса "Городские запросы" в этом году оказался департамент культуры. Он сформировал около 20 запросов для восьми подведомственных организаций. Так, было подобрано около 300 решений, 30 из которых рассмотрели заказчики.

На сегодняшний день в сервисе размещено три запроса от Депкульта по VR- и AR-технологиям в области современного искусства, инновациям в области очистки и аэрации прудов в городских парках.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что на площадке столичного кластера "Ломоносов" пройдет форум-выставка "Карьера vs бизнес" 21 и 22 октября. Программа предназначена для людей в возрасте от 16 до 35 лет.

До этого Сергей Собянин рассказал, что Московский урбанистический форум, который проходил с 1 августа по 10 сентября, в этом году посетили более 7,5 миллиона человек.

Собянин: Московский урбанистический форум посетили более 7,5 млн человек