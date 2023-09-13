Выставка к 100-летию московского спорта откроется в Новой Третьяковке 14 сентября

Фото: Государственная Третьяковская галерея/А. А. Дейнека. "Эстафета." 1947

Выставка, посвященная 100-летию столичного спорта, откроется в Западном крыле Новой Третьяковки в четверг, 14 сентября. На ней будет представлено более 150 экспонатов, сообщила пресс-служба Москомспорта.

Руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев заявил, что решение провести выставку именно в Третьяковке стало символичным.

"Ровно 100 лет назад, в сентябре 1923 года, на этом месте в рамках Первого всесоюзного праздника физкультуры и спорта был построен один из первых стадионов в нашей стране. В середине ХХ века на месте стадиона было начато строительство здания Центрального дома художника и Третьяковской галереи", – объяснил он.

По словам представителей пресс-службы, посетители мероприятия смогут увидеть произведения живописи, графики, скульптуры, монументального искусства из коллекций Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Курской картинной галереи имени Дейнеки, Мурманского областного художественного музея и других региональных музеев.

Среди представленных экспонатов были размещены работы Александра Дейнеки, Александра Самохвалова, Матвея Манизера, Юрия Пименова, Бориса Тальберга, Георгия Нисского, Федора Решетникова и многих других художников, деятелей искусства, добавили в пресс-службе.

Уточняется, что выставка была поделена на девять разделов, в каждом из которых были представлены произведения разных периодов времени.

"В одних отражены события большого спорта, состязания или тренировки, другие рассказывают о юных физкультурниках и проведении активного досуга. На выставке также представлены персональные истории – об олимпийских чемпионах и чемпионах СССР, спортсменах и спортсменках, которые в свое время были героями новостей", – объяснили в пресс-службе.

Также при совместной работе с "Союзмультфильмом" была создана экспозиция, которая продемонстрирует посетителям эволюцию советской физкультурно-спортивной мультипликации до 1980-х годов, добавили они.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева отметила, что спортивная тема занимает важно место в творчестве художников, особенно это касается периода XX века, на тот момент спорт развивался совместно с задачей, направленной на формирование нового человека.

"Художники не только работали с этой темой, но и сами активно участвовали в спортивной жизни страны. Все это вы сможете увидеть на выставке, которая сегодня открылась в Западном крыле Новой Третьяковки", – сказала она.

Выставка будет идти до 14 января 2024 года, также в ее рамках была подготовлена образовательная программа, которая позволит москвичам и гостям столицы посетить лекции, дискуссии, детские программы и шахматный турнир.

Ранее сообщалось, что в Москве проходит музейная неделя, ее можно посетить с 11 по 17 сентября. Для посещения площадок пользователям необходимо заранее оформить бесплатный электронный билет на официальной странице того или иного музея или на mos.ru.

Все желающие могут, например, отправиться в музей-заповедник "Царицыно", где можно осмотреть Большой дворец, Оперный дом, Хлебный дом, Третий кавалерский и оранжерейные корпуса. В Большом дворце в рамках недели действует экспозиция "Невероятная Индия. Взгляд из России". Также посетители узнают о путешествии Афанасия Никитина за три моря и загадочном мравольве.



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