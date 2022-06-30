Новости последнего часа: 130 дворов благоустроили в Солнцеве и Ново-Переделкине за 4 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 130 дворов благоустроили в Солнцеве и Ново-Переделкине за четыре года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Средняя ставка по выданной в мае ипотеке опустилась до рекордных 6,17%. Это минимальный показатель за все время наблюдений, начиная с 2018 года, рассказали в ЦБ.

Число рабочих мест в Москве с 2017 года увеличилось почти на 300 тысяч. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.