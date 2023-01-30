Собянин: инвестор построит в ТиНАО предприятие по производству труб из полимеров

В ТиНАО появится завод по производству труб из полимеров для систем водоснабжения. Компания "Синикон" получит от города без торгов участок площадью почти в два гектара Об этом сообщил Сергей Собянин.

Комплекс площадью 9 тысяч квадратных метров построят на Промышленной улице. Инвестор планирует вложить в проект свыше 835 миллионов рублей. На предприятии создадут 20 новых рабочих мест.

С 2022 года компаниям, реализующим масштабные инвестпроекты, предоставляется земля по ставке один рубль в год. Город подписал такие договоры уже с 13 инвесторами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.