Песков заявил, что поставки Киеву западных вооружений не изменят ход СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию, в которой Украина требует от Запада новых поставок вооружения. Он заявил, что все это приводит к эскалации конфликта, причем страны НАТО все больше оказываются напрямую вовлечены в него.

По мнению пресс-секретаря президента, такие действия не способны повлиять на ход событий специальной военной операции, и она будет продолжаться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.