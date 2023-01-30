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Песков заявил, что поставки Киеву западных вооружений не изменят ход СВО

Песков заявил, что поставки Киеву западных вооружений не изменят ход СВО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию, в которой Украина требует от Запада новых поставок вооружения. Он заявил, что все это приводит к эскалации конфликта, причем страны НАТО все больше оказываются напрямую вовлечены в него.

По мнению пресс-секретаря президента, такие действия не способны повлиять на ход событий специальной военной операции, и она будет продолжаться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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