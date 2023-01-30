Собянин: в 2022 году в Москве сдано больше социальных объектов, чем годом ранее

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил, что за 2022 год в Москве ввели в эксплуатацию больше социальных объектов, чем в 2021 году. Об этом мэр столицы написал в личном телеграм-канале.

"Москва улучшает темпы строительства социальной инфраструктуры. В прошлом году в городе сдано 102 социальных объекта: 20 школ, 36 детских садов, 19 объектов здравоохранения, 21 спортивное сооружение, шесть объектов культуры", – заявил градоначальник.

Собянин напомнил, что в 2021 году в столице построили 95 социальных объектов.

По словам Сергея Собянина, на 2022 год было запланировано ввести в эксплуатацию 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости, однако на деле были построены почти 6,8 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Мэр Москвы добавил, что за 2022 год в столице ввели в эксплуатацию 585 объектов капитального строительства. В их числе такие знаковые объекты, как колесо обозрения "Солнце Москвы", станции Большой кольцевой линии метро и индустриальный парк "Руднево".

Ранее Сергей Собянин заявил, что в ТиНАО планируется построить порядка 50 новых деловых и коммерческих объектов. За счет строительных работ, по предварительным оценкам, появятся до 13 тысяч новых рабочих мест.

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